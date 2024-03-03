Виїхати за кордон стане ще складніше: що зміниться для чоловіків з 1 березня 2024 року

Від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Востаннє цей стан продовжили до 13 травня 2024 року. На цей час встановлено певні обмеження щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Розповідаємо, що зміниться в умовах виїзду чоловіків за кордон з 1 березня 2024 року.

Виїзд чоловіків за кордон: що змінилося з 1 березня

Адвокат та старший партнер адвокатської компанії Кравець та партнери Ростислав Кравець розповів, що значних змін щодо виїзду чоловіків за кордон з першого березня цього року не відбулося.

За його словами, в найближчій перспективі виїзд чоловіків за кордон повністю залежатиме від того, чи буде ухвалено законопроект №10449, який планують розглянути вже шостого березня.

Однак чинності цей законопроєкт набере лише через місяць після підписання президентом, тож поки слід звертати увагу на чинні законодавчі норми.

Таким чином виїхати за кордон чоловік у віці від 18 до 60 років може лише, якщо у нього:

інвалідність;

є дружина, у якої інвалідність першої або другої групи;

у одного з своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) інвалідність першої або другої групи;

під опікою дитина з інвалідністю віком до 18 років;

на утриманні є повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другої групи;

потреба в постійному сторонньому догляді;

є визнана судом недієздатність;

виїзд обумовлений професійними потребами (відрядження) або транспортування допомоги для потреб Збройних сил України.

При цьому новий законопроєкт про мобілізація навряд чи вплине на ситуацію з виїздом за кордон. Ймовірно, виїхати за межі України стане ще складніше, адже одна з ініціатив нового законопроекту — повторне проходження медкомісії для осіб, які отримати інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Тож поки вони не пройдуть медкомісію, їм можуть заборонити виїзд за кордон.