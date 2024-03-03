Шеф-повар рассказал нужно ли сливать “первую” воду при варке мяса

Чтобы получить хороший мясной бульон нужно учесть немало факторов – выбор мяса, качество воды, пропорции продуктов, температуру приготовления и многое другое. Мы не будем вдаваться в тонкости приготовления, но скажем, что шеф-повара убеждены в том, что после закипания мяса воду сливать точно не нужно.

Почему не стоит сливать воду

Шеф-повар объясняет, что слив воду после закипания вы потеряете насыщенность бульона.Сливать воду нужно лишь в том случае, если у вас проблемы с желчным пузырем, поджелудочной или желудком.В остальных случаях делать этого не нужно.

Среди населения распространен миф, что в первой воде много грязи, но на самом деле все лишнее убирается вместе со свернувшимся белком в пене. Также лучше избавиться от первой воды, если вы варите некачественное или не свежее мясо. Однако такое лучше вообще не есть, а сразу выбросить.

Как сварить хороший бульон: 4 совета от профессионала

Шеф-повар дал несколько важных советов, как получить качественный бульон.

Пену нужно убирать постоянно, а не только в начале варки.

Обязательно нужно убирать пену, если она прилипает к стенкам кастрюли.

Жир, который всплывает во время готовки тоже лучше убирать.

Кроме мяса в кипящую воду стоит добавить морковь, лук и специи. Причем специи лучше добавить сразу, только так они отдадут весь свой аромат бульону. А вот солить лучше в конце.

Чем полезен мясной бульон

Мясной бульон – это не только вкусная основа для супов, но и кладезь полезных веществ. Он богат витаминами группы B, которые полезны для нервной системы, а также минералами, такими как калий, кальций и магний, необходимыми для здоровья костей, мышц и сердца.

Бульон также содержит аминокислоты, которые легко усваиваются организмом и помогают восстановить силы после болезни или травмы.