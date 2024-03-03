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Шеф-кухар розповів чи потрібно зливати “першу” воду при варці м’яса

03.03.2024

Щоб отримати хороший м’ясний бульйон потрібно врахувати чимало факторів — вибір м’яса, якість води, пропорції продуктів, температуру приготування та багато іншого. Ми не будемо вдаватися в тонкості приготування, але скажемо, що шеф-кухарі переконані в тому, що після закипання м’яса воду зливати точно не потрібно.

Чому не варто зливати воду

Шеф-кухар пояснює, що зливши воду після закипання ви втратите насиченість бульйону.Зливати воду потрібно лише в тому випадку, якщо у вас проблеми з жовчним міхуром, підшлунковою або шлунком.В інших випадках робити цього не потрібно.

Серед населення поширений міф, що в першій воді багато бруду, але  насправді все зайве прибирається разом зі згорнутим білком в піні. Також краще позбутися першої води, якщо ви варите неякісне або не свіже м’ясо. Однак таке краще взагалі не їсти, а одразу викинути.

Як зварити хороший бульйон: 4 поради від професіонала

Шеф-кухар дав кілька важливих порад, як отримати якісний бульйон.

  • Піну потрібно прибирати постійно, а не лише на початку варіння. 
  • Обов’язково потрібно прибирати піну, якщо вона прилипає до стінок каструлі. 
  • Жир, який спливає під час готування теж краще прибирати. 
  • Крім м’яса в киплячу воду варто додати моркву, цибулю та спеції. При чому спеції краще додати одразу, тільки так вони віддадуть весь свій аромат бульйону. А от солити краще наприкінці. 

Чим корисний м’ясний бульйон

М’ясний бульйон —  це не лише смачна основа для супів, але й джерело корисних речовин. Він багатий на вітаміни групи B, які корисні для нервової системи, а також на мінерали, такі як калій, кальцій і магній, необхідні для здоров’я кісток, м’язів і серця.

Бульйон також містить амінокислоти, які легко засвоюються організмом і допомагають відновити сили після хвороби або травми. 

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03.03.2024
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