Повістку можна законну ігнорувати: 5 категорії чоловіків, які можуть не являтися в ТЦК без наслідків

В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні з’являтися в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для оновлення своїх даних та проходження військово-лікарської комісії.

Хто може не йти в ТЦК

Ще задовго до повномасштабної війни, у 2010 році, вийшла постанова Кабінету міністрів, в якій окреслено 5 категорій чоловіків, які можуть не з’явитися в військкомат навіть за повісткою. У 2022 році в документ внесли зміни, тож зараз ці правила розповсюджуються на військовозобов’язаних громадян та резервістів. Тож повістку можна ігнорувати в таких випадках:

смерть близького родича (батьки, дружина, дитина, рідні брат/сестра, дід, баба), або близького родича дружини (чоловіка), якщо пройшла пізніше ніж за 7 днів до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), якщо інші близькі родичі не можуть забезпечити відповідний догляд за хворим;

здійснення відносно військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що робить неможливим прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної події, яка виникла під час призову на збори та завадила вчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

При цьому причину неявки до Територіального центру комплектування потрібно підтвердити документально. Якщо немає відповідного підтвердження, то порушника покарають відповідно до чинного законодавства.

Кого не можуть мобілізовувати відповідно до нового законопроекту

Якщо законопроект №10449 ухвалять, то причини для неявки в ТЦК змінять. Список буде виглядати так:

перешкоди стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора;

смерть близького родича;

інші обставини, які стали перешкодою і їх можна підтвердити документально.

В такому разі мобілізацію відкладуть, але громадянин повинен повідомити про свою відсутність не пізніше ніж через три доби після вручення йому повістки.