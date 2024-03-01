Киевстар сообщил важную новость об изменениях в работе: должен знать каждый абонент

На днях стало известно, что украинский мобильный оператор “Киевстар” получил разрешение на пользование кодом сети 077 (+380 77). Рассказываем, что изменится для действующих абонентов Киевстар.

Детали

О новом коде сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи. В НКЭК отмечали:

разрешение выдали на пять лет;

Киевстар сможет подключить к сети дополнительно десять миллионов абонентов.

НКЭК приняла решение выдать ПАО “Киевстар” разрешение на пользование кодом сети 77 сроком на 5 лет.

На действующих абонентов это решение никак не повлияет. Номера будут действительными и в дальнейшем. Новый код можно получить при покупке новой SIM-карты.

Зачем “Киевстару” новый код.

В “Киевстар” отметили, что новый код позволит избежать дефицита свободных номеров. Кроме того появление нового кода нужно для:

сохранения возможности дальнейшего устойчивого развития существующих услуг;

установления достаточного карантинного периода для имеющегося ресурса нумерации для сокращения количества жалоб от абонентов;

создать ресурс в случае выхода из строя в сети одного из операторов связи.

Известно, что свободного номерного ресурса сейчас слишком мало для удовлетворения потребностей “Киевстар” в перспективе ближайших двух лет. Об этом шла речь в опубликованном письме с просьбой выделить новый код от частного акционерного общества “Киевстар” к НКЭК.

Какие коды действуют в “Киевстар” сейчас

Сейчас мобильный оператор Киевстар использует пять национальных кодов сети мобильной связи. Это – 67,68, 96, 97 и 98.

В ближайшей перспективе в продаже появятся сим-карты Киевстар с кодом 77.

Добавим, что с первого февраля в Киевстар изменилась стоимость рассылки Viber-сообщений. Это касается корпоративных клиентов, которые осуществляют коммерческие рассылки через популярный мессенджер. Напомним, что в результате сравнения тарифных планов популярных операторов Киевстар занял первое место по доступности мобильных звонков.