В Минсоце рассказали, как проиндексируют пенсии и сможет ли эта доплата перекрыть инфляцию

Первого марта, как и обещалось ранее, в Украине произошла индексация пенсионных выплат. В этом году и в 2023 году под индексацию попадают абсолютно все пенсионеры, то есть более 10 миллионов человек. Раньше пенсии не индексировали тем у кого минимальная выплата. Теперь им будут доплачивать как минимум 100 гривен. Вообще, размер надбавки в рамках индексации-2024 будет составлять от 100 до 1500 гривен. А процент на который проиндексируют пенсии составляет 8%. Хотя еще раньше эксперты прогнозировали, что будет около 13%. Но в Минсоцполитики заявили, что по формуле этого года вышло именно 8%. Мол, это тот процент, который позволит перекрыть процент на возросшую инфляцию.

Так кто сколько получит?

По предварительным данным, средняя доплата к пенсии по Украине будет составлять 322 гривны. А если более подробно, то ситуация выглядит примерно так:

По 100 гривен получат владельцы наименьшей выплаты, которую еще называют социальной помощью. По 200 гривен получат те, у кого расчетная пенсия — 2500 гривен. Расчетная это та, в которую не включены никакие доплаты и надбавки. По 300 гривен доплатят всем у кого пенсия не менее 3750 гривен. По 400 гривен получат владельцы пенсии в размере 5000 гривен. Для получающих пенсию размером от 5000 до 10 000 гривен размер доплаты будет варьироваться в пределах 600-900 гривен. От 1000 до 1500 получат те у кого пенсия от 12 500 гривен.

На вопрос, достаточно ли это для того, чтобы перекрыть тот процент, на который выросли цены на товары и услуги в Минсоце, говорят, что достаточно. Мол, если считать по специальной формуле, то прибавка полностью перекрывает процент инфляции. На практике же все немного грустнее. Дело в том, что большинство граждан получают пенсию менее 5000 гривен, поэтому их доплата в размере от 100 до 300 гривен вряд ли как-то облегчит им жизнь.