Из-за дефицита рабочей силы украинцам платят 27 000 гривен: какие вакансии предлагают

В Украине наблюдается определенный дефицит рабочей силы. Некоторые специалисты востребованы, другие, наоборот, не могут найти работу. Рассказываем, какие 8 специальностей сейчас востребованы.

Детали

И.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник рассказала, что сейчас на рынке труда немало предложений для восьми специальностей. Особенно на рынке труда не хватает токарей. швей, сантехников и электромонтеров.

Например, для швей сейчас доступно более двух тысяч вакансий, а соискателей есть только около тысячи. Также есть много предложений для других специалистов:

продавцов – 17 тысяч вакансий;

водителей – 9 тысяч предложений;

бухгалтеров – 7 тысяч вакансий;

поваров – 5 тысяч вакансий.

При этом есть немало специалистов, услуги которых теряют спрос — бухгалтеры, что не владеют программами учета, операторы компьютерного набора, администраторы.

Также сейчас перегрет рынок труда в IT сфере. Специалистам без опыта крайне сложно найти работу. Даже опытные специалисты рискуют потерять свои рабочие места.

Что в других сферах?

При этом самая высокая конкуренция за рабочие места сейчас в сфере “Строительства/облицовочных работ”. Здесь на одну вакансию есть около 60 откликов. Средняя зарплата специалистов – 26 858 гривен.

В лидерах также отрасль “реклама/дизайн/PR” – 40 откликов на одно объявление. Таким специалистам предлагают в среднем 15 125 гривен.

Такая тенденция на рынке труда свидетельствует о том, что рынок труда восстанавливается после полномасштабного вторжения России.

При этом ряду специалистов все еще сложно найти работу, особенно это касается таких сфер:

домашний персонал/клининг – 30 откликов на одно объявление. Средняя зарплата в сфере – 12 680 гривен;

охрана/безопасность – 30 откликов на одно объявление. Средняя зарплата – 15 634 гривны;

административный персонал/HR/секретариат – 28 откликов на 1 объявление. Зарплата в среднем – 18 501 гривен;

логистика/доставка/склад – 27 откликов на объявление, средняя зарплата 24 354 гривен;

производство/рабочие специальности – 24 откликов на одно объявление. зарплата в среднем 20 215 гривен на месяц.