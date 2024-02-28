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Популярные банки Украины установили лимиты на переводы: как избежать блокировки счета

28.02.2024
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В Украине ввели лимиты на перевод средств на карту. 

Ежедневно украинцы активно используют перевод денег с карты на карту, но популярные банки вводят ограничения. Клиентам ПриватБанка и Monobank напомнили о лимитах. 

Детали

Отмечается, что лимиты будут отличаться в зависимости от типа операции и условий конкретного банка. Стоит знать, что при переводе через онлайн-банкинг действуют ограничения не только на сумму, но и на количество платежей за определенный промежуток. 

Рассказываем, какие лимиты установили крупные финансовые учреждения – Приват и Моно:

  • В Привате при переводе на счета других банков действует ограничение 29 999 гривен одним платежом. При этом допускается до 100 транзакций, а день и 200 в месяц;
  • Monobank при переводе на счета других банков действует ограничение в 60 тысяч гривен на один платеж Разрешено 50 транзакций в день и 150 в месяц. 

Сервисы, которые также предлагают услугу перевода денег с карты на карту, также установили ограничения. Они не зависят от банковских учреждений, которые выпустили карты клиентов. Например, популярный платежный сервис iPay установил такие лимиты:

  • 25 тысяч гривен – сумма одного платежа;
  • 220 тыс. гривен – сумма платежей в месяц;
  • 25 транзакций в сутки;
  • 100 переводов в месяц. 

Ограничения от Нацбанка

После полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Нацбанк установил ограничения на переводы с карт украинских банков на карты иностранных. Дают такие ограничения:

  • нельзя отправлять деньги за границу с гривневой карты;
  • лимит на перевод на зарубежные карты с валютных карт украинских банков – 100 тысяч гривен. 

Что касается сумм платежей, которые можно отправлять с карты на карту, то здесь законодательных ограничений нет. Однако банки могут самостоятельно устанавливать лимиты, чтобы бороться с мошенничеством и отмыванием денег. Поэтому среднестатистическим пользователям банков, которые получают легальный доход, точно не стоит волноваться об ограничениях.

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28.02.2024
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