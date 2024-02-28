Украинцам снова раздают бесплатные продуктовые наборы: как подать заявку на получение

Сейчас проводится очередная выдача продуктовой помощи украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Рассказываем, как зарегистрироваться для участия в программе помощи и как ее получить.

Детали

Жители одной из областей Украины могут получить гуманитарную помощь в виде бесплатного продуктового набора. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы успеть ее получить.

Общественная организация Центр помощи “Надежда Есть” сообщила о продолжении приема заявок на выдачу гуманитарной помощи от World Vision в партнерстве с благотворительным фондом “Руки милости” для лиц со статусом внутренне перемещенных лиц в Новобугской территориальной громаде Николаевской области.

Благотворительный фонд оказывает помощь в виде необходимых продуктов для ВПЛ, которые сейчас проживают в Николаевской области. Но только при условии, что они относятся к следующим категориям:

семьи, которые возглавляют одинокие женщины;

семьи, где есть беременные или кормящие женщины;

семьи, в которых есть пожилые люди (старше 60 лет);

семьи, в которых есть люди с инвалидностью;

семьи, в которых есть люди с тяжелыми заболеваниями, из-за которых они нуждаются в особом уходе.

Помощь предоставляется всем нуждающимся, но только при условии, что домохозяйство не получает выплат от других организаций или фондов.

Как получить бесплатный продуктовый набор

Чтобы зарегистрироваться для участия в акции, нужно будет предоставить несколько документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку о статусе внутренне перемещенных лиц.

Регистрация на получение происходит по адресу город Новый Буг, улица Гребенникова 1.

А тем временем правительство Украины постепенно сокращает выплату денежной помощи лицам со статусом внутренне перемещенных лиц. Теперь по две тысячи гривен на взрослого и по три тысячи на ребенка будет получать незначительное количество лиц. Это связано с дефицитом средств в государственном бюджете Украины.