Украинцам снова раздают бесплатные продуктовые наборы: как подать заявку на получение
Сейчас проводится очередная выдача продуктовой помощи украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Рассказываем, как зарегистрироваться для участия в программе помощи и как ее получить.
Детали
Жители одной из областей Украины могут получить гуманитарную помощь в виде бесплатного продуктового набора. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы успеть ее получить.
Общественная организация Центр помощи “Надежда Есть” сообщила о продолжении приема заявок на выдачу гуманитарной помощи от World Vision в партнерстве с благотворительным фондом “Руки милости” для лиц со статусом внутренне перемещенных лиц в Новобугской территориальной громаде Николаевской области.
Благотворительный фонд оказывает помощь в виде необходимых продуктов для ВПЛ, которые сейчас проживают в Николаевской области. Но только при условии, что они относятся к следующим категориям:
- семьи, которые возглавляют одинокие женщины;
- семьи, где есть беременные или кормящие женщины;
- семьи, в которых есть пожилые люди (старше 60 лет);
- семьи, в которых есть люди с инвалидностью;
- семьи, в которых есть люди с тяжелыми заболеваниями, из-за которых они нуждаются в особом уходе.
Помощь предоставляется всем нуждающимся, но только при условии, что домохозяйство не получает выплат от других организаций или фондов.
Как получить бесплатный продуктовый набор
Чтобы зарегистрироваться для участия в акции, нужно будет предоставить несколько документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- справку о статусе внутренне перемещенных лиц.
Регистрация на получение происходит по адресу город Новый Буг, улица Гребенникова 1.
А тем временем правительство Украины постепенно сокращает выплату денежной помощи лицам со статусом внутренне перемещенных лиц. Теперь по две тысячи гривен на взрослого и по три тысячи на ребенка будет получать незначительное количество лиц. Это связано с дефицитом средств в государственном бюджете Украины.
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