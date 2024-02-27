Украинцы могут оформить новую помощь от ООН: суммы по сравнению с прошлым годом больше

Внутренние переселенцы имеют право получать не только ежемесячное пособие от государства, но и разнообразную финансовую помощь от международных благотворительных организаций. Следовательно, сейчас актуальна помощь от ООН размер которой увеличен с 2200 гривен на человека до 3600 гривен. Помощь по-прежнему рассчитывается на три месяца, то есть всего один человек получит 10 800 гривен. Получить эти средства могут только семьи, ранее не оформлявшие подобной выплаты (именно от ООН). А также если доход семьи не превышает 5400 гривен на каждого члена семьи.

Кто может зарегистрироваться на получение пособия?

Детальнее информацию о выплате можно найти на сайте ООН. Однако предварительно известно, что приоритет организация будет предоставлять людям, которые уехали с оккупированных или прифронтовых территорий, а затем вернулись в связи с деоккупацией. Также те, которые имеют статус ВПЛ, но не переезжали никуда из своих домов. В приоритете, конечно же, многодетные семьи, семьи, где есть люди с инвалидностью, или усыновленные дети. В целом, заявку подавать могут все, кто имеет статус ВПЛ.

Некоторым выплаты наоборот отменят?

Если одни претендуют на данную помощь, то другие могут потерять ту, что имеют. Речь о выплатах от государства: 3000 гривен на ребенка и 2000 гривен на взрослого человека. Уже весной правила получения этой помощи будут изменены. Ее не будут выплачивать людям трудоспособного возраста, которые могут работать и обеспечивать себя самостоятельно, но находятся в статусе безработного. Таким людям нужно сначала встать на учет в Центре занятости, тогда выплаты еще продолжат.

Отменят и помощь семьям, где средний доход на одного члена семьи составляет 9400 гривен. Коснется это и пенсионеров, у которых пенсия выше этой отметки.