Українці можуть оформити нову допомогу від ООН: суми, порівняно з минулим роком, більші

Внутрішні переселенці мають право отримувати не лише щомісячну допомогу від держави, а й різноманітну фінансову допомогу від міжнародних благодійних організацій. Відтак наразі актуальною є допомога від ООН розмір якої збільшено з 2200 гривень на особу до 3600 гривень. Допомога, як і раніше розраховується на три місяці, тобто загалом одна людина отримає 10 800 гривень. Отримати ці кошти можуть лише сім’ї, які раніше не оформлювали подібної виплати (саме від ООН). А також, якщо дохід родини не перевищує 5400 гривень на кожного члена родини.

Хто може реєструватися на отримання допомоги?

Детальніше інформацію про виплату можна знайти на сайті ООН. Однак попередньо відомо, що пріоритет організація надаватиме тим людям, які поїхали з окупованих чи прифронтових територій, а потім повернулись у зв’язку з деокупацією. Також, ті які мають статус ВПО, але не переїжджали нікуди зі своїх домівок. В пріоритеті звісно ж багатодітні родини, сім’ї де є люди з інвалідністю, чи усиновлені діти. А загалом, заявку подавати можуть всі, хто наразі має статус ВПО.

Декому виплати навпаки скасують?

Якщо одні претендують на дану допомогу, то інші можуть позбутися тієї, що мають. Мова про виплати від держави: 3000 гривень на дитину та 2000 гривень на дорослу особу. Вже навесні правила отримання цієї допомоги буде змінено. Її не виплачуватимуть людям працездатного віку, які можуть працювати та забезпечувати себе самостійно, однак перебувають у статусі безробітного. Таким людям потрібно спочатку стати на облік у Центрі зайнятості, тоді виплати ще продовжать.

Скасують й допомогу родинам, де середній дохід на одного члена сім’ї становить 9400 гривень. Торкнеться це й пенсіонерів у яких пенсія вища цієї позначки.