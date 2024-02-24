Рынок недвижимости поразил резким скачком цен: сколько теперь нужно отдать за “однушку”?

С начала войны цены на рынке недвижимости очень нестабильны. Жилье то стремительно дорожает, то так же стремительно дешевеет. Причем цены совершенно разные в зависимости от региона. Конечно, сейчас на цену влияет то, насколько далеко область находится от линии фронта. Так что логично, что в восточных областях квартиры значительно подешевели, а в западных наоборот. Однако в 2024 году скачок цен произошел по всей территории Украины. Где-то квартиры стали еще дороже, а где-то их можно купить очень дешево.

Как изменились цены на жилье за последние полгода?

Если вы хотели купить квартиру во Львове, то нужно было делать это как минимум пол года назад. Сегодня однокомнатная квартира в этом городе стоит на 6,5 тысячи долларов дороже прошлого года. Средняя цена львовских “однушек” – 58 тысяч долларов. В то же время хороший момент для покупки жилья в столице.

Здесь оно наоборот подешевело, и те однокомнатные квартиры, которые стоили 65 тысяч долларов, сейчас можно купить за 62-63 000.

Существенно даже можно сказать радикально уменьшились цены на жилье в Харькове и Сумах. Купить однокомнатную квартиру в этих городах можно примерно за 25 000 долларов. А самое дешевое жилье в Николаеве (средняя цена варьируется в пределах 20-21 000 долларов). В то же время почти на одном уровне со Львовом и столицей стоит Ужгород. В этом довольно небольшом городе однокомнатная квартира стоит более 50 тысяч долларов, но в качестве бонуса вы получите отсутствие комендантского часа и максимальную дальность от границ с РФ. Также существенно подорожало жилье и в Ивано-Франковске.

“Среди 1-комнатных квартир Киев потерял 3%, а Львов нарастил 12%. Рекордсменом роста стал Ивано-Франковск, там +18% в валюте“, — отмечают эксперты.