Государственные ограни получат больше информации о карточках украинцев

В Украине существует понятие “банковской тайны”. Все банки должны соблюдать закон, в котором прописаны правила хранения и защиты клиентских данных. Однако Национальный банк Украины разрабатывает изменения к этим правилам. То есть будет изменен перечень информации, которую банки могут передавать разным государственным органам, если те подали такой запрос. Пока полный перечень нововведений не озвучен, однако уже точно известно, что список переданных данных будет значительно больше, чем прописано в законе сегодня.

Какие данные смогут получать госорганы?

В настоящее время государственные организации могут получить доступ к информации об открытии банковского счета клиентом, а также об остатке средств на нем. Однако к этому списку хотят добавить следующее:

Информацию об идентификаторе или номере эмиссионных платежных инструментов. Информацию об уникальных номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента; О едином идентификаторе Национального банка Украины предоставления платежных услуг контрагента.

Сегодня весь процесс проходит на стадии всеобщих прослушиваний. То есть НБУ собирает предложения по изменению данных правил и обрабатывает их.

Также среди предложений есть необходимость уточнения информации, которая считается банковской тайной. Особенно если НБУ имеет право передавать ее Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Также поступило предложение, чтобы были уточнены виды проверок, в ходе которых банки имеют право передавать секретную информацию тем или иным государственным органам.

Когда новые правила вступят в действие и в каком виде, пока не известно. Не исключено, что перечень предложений может увеличиваться и их тоже будут учитывать.

Среди других новостей, касающихся сотрудничества банков и госорганов – усиленный финансовый мониторинг. Теперь если банки пропускают какую-нибудь подозрительную операцию, то будут получать за это большой штраф. Поэтому из-за этого случаев блокирования счетов и разрыва договоров о сотрудничестве с клиентами станет гораздо больше.