Державні ограни отримають більше інформації про картки українців

В Україні існує поняття “банківської таємниці”. Всі банки мають дотримуватись закону в котрому прописано правила збереження та захисту клієнтських даних. Однак наразі Національний банк України розробляє зміни до цих правил. Тобто буде змінено перелік інформації, яку банки можуть передавати різним державним органам, якщо ті подали такий запит. Поки що повний перелік нововведень не озвучено, однак вже точно відомо, що список даних, які можна передавати, буде значно більшим, ніж прописано у законі сьогодні.

Які дані зможуть отримувати держоргани?

Наразі державні організації можуть отримати доступ до інформації відкриття банківського рахунку клієнтом, а також про залишок коштів на ньому. Однак до цього переліку хочуть додати наступне:

Інформацію про ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів. Інформацію про унікальні номери емісійних платіжних інструментів контрагента; Про єдиний ідентифікатор Національного банку України надання платіжних послуг контрагента.

Сьогодні весь процес проходить на стадії загальних прослуховувань. Тобто НБУ збирає пропозиції щодо змін даних правил і обробляє їх.

Також, серед пропозицій наразі є необхідність уточнення інформації, яка вважається банківською таємницею. А особливо якщо її НБУ має право передавати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також поступила пропозиція, щоб були уточнені види перевірок під час яких банки мають право передавати секретну інформацію тим чи іншим державним органам.

Коли нові правила вступлять в дію й у якому саме вигляді, поки не відомо. Не виключення, що перелік пропозицій може збільшуватися і їх теж братимуть до уваги.

Серед інших новин, що стосуються співпраці банків та держорганів — посилений фінансовий моніторинг. Тепер якщо банки пропускають якусь підозрілу операцію, то отримуватимуть за це великий штраф. Тож через це випадків блокування рахунків та розривання договорів про співпрацю з клієнтами стане набагато більше.