Мобильный запускает новые тарифы с полным безлимитом

Популярный мобильный оператор – Lifecell сообщил о запуске новых пакетов с условно-безлимитным интернетом на YouTube, Spotify, Telegram и другие сервисы. Пользователи могут сэкономить до 37%.

Детали

Lifecell пытается перехватить инициативу у конкурентов, поэтому предлагает своим абонентам все новые и новые предложения. На днях оператор запустил услуги с условно-безлимитным интернетом на отдельные популярные сервисы – соцсети и потоковое мультимедиа. Речь идет об отдельных пакетах на 90 и 180 дней, которые предлагаются с экономией на 37% по сравнению с покупками пакетов на 4 недели.

Какие новые услуги предлагает Лайфсел

По словам представителей Lifecell новые пакеты услуг созданы специально для абонентов, которые привыкли много времени проводить онлайн. В целом оператор предлагает шесть новых услуг:

“Онлайн общение. Пакет Premium L” на 90 дней за 120 грн и “Онлайн общение. Пакет Premium XL” на 180 дней за 200 грн – неограниченный объем интернет-трафика при использовании социальных сетей и мессенджеров Facebook, Instagram, X, Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Telegram, Signal. Для заказа набирайте – *244#

“TikTok Безлим L” на 90 дней за 120 грн и “TikTok Безлимит XL” на 180 дней за 200 грн – безлимитный объем трафика для TikTok в рамках пакета услуг Для заказа набирайте – *305#

“Видео+Музыка Безлимит L” на 90 дней за 120 грн и “Видео+Музыка Безлимит XL” на 180 дней за 200 грн – неограниченный трафик на YouTube, YouTube Music, YouTube Kids, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Shazam и TuneIn Radio на время действия пакета услуг. Для заказа наберите код – *303#.

Важный нюанс, который умалчивает оператор в пресс-релизе, но упоминает в описании услуг на сайте – это то, что первые 30 Гб предоставляются без ограничения скорости, дальше скорость будет меньше. Это общая практика всех операторов, в том числе европейских, но об этом нужно помнить до того как подключить услугу.