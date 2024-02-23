Мобільний оператор запускає бюджетні тарифи з повним безлімітом: як підключити з додатковою вигодою

Популярний мобільний оператор — Lifecell повідомив про запуск нових пакетів з умовно-безлімітним інтернетом на YouTube, Spotify, Telegram та інші сервіси. Користувачі можуть заощадити до 37%.

Деталі

Lifecell намагається перехопити ініціативу в конкурентів, тому пропонує своїм абонентам все нові і нові пропозиції. Днями оператор запустив послуги з умовно-безлімітним інтернетом на окремі популярні сервіси — соцмережі та потокове мультимедіа. Мова йде про окремі пакети на 90 та 180 днів, які пропонуються з економією на 37% порівняно з покупками пакетів на 4 тижні.

Які нові послуги пропонує Лайфсел

За словами представників Lifecell нові пакети послуг створені спеціально для абонентів, які звикли багато часу проводити онлайн. Загалом оператор пропонує шість нових послуг:

«Онлайн спілкування. Пакет Premium L» на 90 днів за 120 грн та «Онлайн спілкування. Пакет Premium XL» на 180 днів за 200 грн — необмежений обсяг інтернет-трафіку при використанні соціальних мереж та месенджерів Facebook, Instagram, X, Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Telegram, Signal. Для замовлення набирайте — *244#

«TikTok Безлім L» на 90 днів за 120 грн та «TikTok Безліміт XL» на 180 днів за 200 грн — безлімітний обсяг трафіку для TikTok в рамках пакета послуг Для замовлення набирайте — *305#

«Відео+Музика Безліміт L» на 90 днів за 120 грн та «Відео+Музика Безліміт XL» на 180 днів за 200 грн — необмежений трафік на YouTube, YouTube Music, YouTube Kids, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Shazam та TuneIn Radio на час дії пакета послуг. Для замовлення наберіть код — *303#.

Важливий нюанс, який замовчує оператор в пресрелізі, але згадує в описі послуг на сайті — це те, що перші 30 Гб надаються без обмеження швидкості, далі швидкість буде меншою. Це загальна практика всіх операторів, в тому числі європейських, але про це потрібно пам’ятати до того як підключити послугу.