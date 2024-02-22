С 1 марта тариф на электроэнергию можно снизить до 1,32 грн за кВт: как это сделать 

Украинцы могут с 1 марта платить за электроэнергию по тарифу 1,32 гривны за кВт вместо 2,64 грн. Стало известно, что нужно для подключения 50% скидки.

Детали

В Украине продолжаются дискуссии о возможности повышения стоимости тарифов на коммуналку, в частности на свет и воду. Это связано с тем, что мораторий на повышение этих услуг не действует. С 1 июня бытовые потребители платят за электричество 2,64 грн за кВт. Ранее тариф был ниже – 144 гривны за кВт при потреблении до 250 кВт в месяц.

Эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что прошлогоднего повышения цен мало. По словам экспертов рыночная стоимость как минимум вдвое выше. При этом регулярно появляются сообщения, что в 2024 году ожидаются изменения ценовой политики и свет все-таки подорожает.

Даже при текущей стоимости украинцы ощущают дополнительную нагрузку на свой семейный бюджет.

Как уменьшить сумму в платежках вдвое

Все желающие украинцы могут перейти на использование двухзонного счетчика. Он работает по простому принципу “день и ночь”. Если потребитель пользуется электроэнергией после 23 и до 7 утра, то тариф за кВт составит всего 1,32 гривны. При пользовании с 7 до 23 придется платить привычный тариф – 2,64 гривны за кВт.

А еще можно установить трехзонные счетчики, они экономически выгодны, хотя и не слишком популярны.

с 7.00 до 8.00, с 11.00 до 20.00 и с 22.00 до 23.00 – 2,64 грн/кВт-ч – 100% тарифа;

с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 – 3,96 грн/кВт-ч – 150% тарифа;

с 23.00 до 7.00 – 1,05 грн/кВт-ч – 40% тарифа.

Чтобы подключить зонный тариф на электричество, нужно заменить свой счетчик. Этот вопрос нужно согласовывать с региональным облэнерго. Для этого нужно обратиться в организацию и написать соответствующее заявление. Услуга по замене платная, но окупается буквально за два-три месяца. Учитывая, что электричество будет только дорожать, то замена счетчика очень актуальна.