З 1 березня тариф на електроенергію можна знизити до 1,32 грн за кВт: як це зробити 

Українці можуть з 1 березня платити за електроенергію за тарифом 1,32 гривні за кВт замість 2,64 грн. Стало відомо, що потрібно для підключення 50% знижки.

Деталі

В Україні тривають дискусії щодо можливості підвищення вартості тарифів на комуналку, зокрема на світло та воду. Це пов’язано з тим, що мораторій на підвищення цих послуг не діє. З 1 червня побутові споживачі сплачують за електрику 2,64 грн за кВт. Раніше тариф був нижчий — 144 гривні за кВт при споживанні до 250 кВт на місяць.

Експерти у сфері ЖКГ зазначають, що торішнього підвищення цін замало. За словами експертів ринкова вартість як мінімум вдвічі вища. При цьому регулярно з’являються повідомлення, що у 2024 році очікуються зміни цінової політики і світло все-таки подорожчає.

Навіть при поточній вартості українці відчувають додаткове навантаження на свій сімейний бюджет.

Як зменшити суму у платіжках вдвічі

Всі бажаючі українці можуть перейти на використання двозонного лічильника. Він працює за простим принципом “день та ніч”. Якщо споживач користується електроенергією після 23 і до 7 ранку, то тариф за кВт становитиме лише 1,32 гривні. При користуванні з 7 до 23 доведеться сплачувати звичний тариф — 2,64 гривні за кВт.

А ще можна встановити тризонні лічильники, вони економічно вигідні, хоч і не надто популярні.

з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00 – 2,64 грн/кВт-год – 100% тарифу;

з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00 – 3,96 грн/кВт-год – 150% тарифу;

з 23.00 до 7.00 – 1,05 грн/кВт-год – 40% тарифу.

Щоб підключити зонний тариф на електрику потрібно замінити свій лічильник. Це питання потрібно узгоджувати з регіональним обленерго. Для цього потрібно звернутися до організації та написати відповідну заяву. Послуга з заміни платна, але окупається буквально за два-три місяці. Зважаючи, що електрика лише дорожчатиме, то заміна лічильника дуже актуальна.