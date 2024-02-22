До 500 гривен в месяц: “ПриватБанк” предупредил всех, кто делает переводы между картами и покупки
Один из самых популярных банков Украины – ПриватБанка сообщил о запуске новой акции для своих клиентов. Его суть заключается в сохранении средств и экономии. Согласно сообщению, участники акции могут получать 3% кэшбэка за услуги, которые предоставляются в салонах красоты, фитнес-залах, медицинских лабораториях и медицинских учреждениях. Ежемесячно можно сэкономить до 500 гривен. Акция объявлена на три месяца и продлится с 15 февраля по 15 мая 2024 года. Об этом сообщили в ПриватБанке.
Условия акции
Согласно условиям акции, принять участие в программе возврата средств могут все совершеннолетние клиенты. Единственные условия – наличие у них идентификационного кода и карты ПриватБанка.
Для участия в акции нужно пройти регистрацию. Сделать это можно одним из следующих способов:
- через приложение в сообщении, которое поступило в Приват24;
- через электронную почту;
- через Viber;
- на веб-странице акции.
Кроме этого больше ничего делать не нужно. Клиенту остается лишь рассчитываться картой Приватбанка. Исключение – владельцы корпоративных карт.
Что получат участники акции
Участники получат 3% от общей суммы расходов осуществленных картой ПриватБанка за услуги в вышеперечисленных заведениях, из собственных или кредитных средств. Это отличная новость для тех, кто и так планировал визит в медучреждение или салон красоты.
Максимальный размер кэшбэка составляет 500 гривен в месяц с учетом НДС.
Выплату будут осуществлять на следующей неделе после осуществления оплаты. При этом в ПриватБанке отмечают, что налоги с кэшбека должны платить от клиента.
Регистрация для участия обязательна Выплата кэшбека производится раз в неделю на карту “Универсальная” с лимитом или, в случаях ее отсутствия, на соответствующую карту для выплат.
Стоит отметить, что для участия в данной акции уже зарегистрировалось несколько тысяч украинцев Так что успейте и вы, пока такая возможность еще доступна всем желающим.
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