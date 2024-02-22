До 500 гривен в месяц: “ПриватБанк” предупредил всех, кто делает переводы между картами и покупки 

Один из самых популярных банков Украины – ПриватБанка сообщил о запуске новой акции для своих клиентов. Его суть заключается в сохранении средств и экономии. Согласно сообщению, участники акции могут получать 3% кэшбэка за услуги, которые предоставляются в салонах красоты, фитнес-залах, медицинских лабораториях и медицинских учреждениях. Ежемесячно можно сэкономить до 500 гривен. Акция объявлена на три месяца и продлится с 15 февраля по 15 мая 2024 года. Об этом сообщили в ПриватБанке.

Условия акции

Согласно условиям акции, принять участие в программе возврата средств могут все совершеннолетние клиенты. Единственные условия – наличие у них идентификационного кода и карты ПриватБанка.

Для участия в акции нужно пройти регистрацию. Сделать это можно одним из следующих способов:

через приложение в сообщении, которое поступило в Приват24;

через электронную почту;

через Viber;

на веб-странице акции.

Кроме этого больше ничего делать не нужно. Клиенту остается лишь рассчитываться картой Приватбанка. Исключение – владельцы корпоративных карт.

Что получат участники акции

Участники получат 3% от общей суммы расходов осуществленных картой ПриватБанка за услуги в вышеперечисленных заведениях, из собственных или кредитных средств. Это отличная новость для тех, кто и так планировал визит в медучреждение или салон красоты.

Максимальный размер кэшбэка составляет 500 гривен в месяц с учетом НДС.

Выплату будут осуществлять на следующей неделе после осуществления оплаты. При этом в ПриватБанке отмечают, что налоги с кэшбека должны платить от клиента.

Регистрация для участия обязательна Выплата кэшбека производится раз в неделю на карту “Универсальная” с лимитом или, в случаях ее отсутствия, на соответствующую карту для выплат.

Стоит отметить, что для участия в данной акции уже зарегистрировалось несколько тысяч украинцев Так что успейте и вы, пока такая возможность еще доступна всем желающим.