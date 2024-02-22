До 500 гривень на місяць: “ПриватБанк” попередив всіх, хто робить перекази між картками та покупки 

Один з найпопулярніших банків України — ПриватБанку повідомив про запуск нової акції для своїх клієнтів. Його суть полягає в збереженні коштів та економії. Відповідно до повідомлення, учасники акції можуть отримувати 3% кешбеку за послуги, які надаються в салонах краси, фітнес-залах, медичних лабораторіях та медичних закладах. Щомісяця можна заощадити до 500 гривень. Акція оголошена на три місяці та триватиме з 15 лютого до 15 травня 2024 року. Про це повідомили в ПриватБанку.

Умови акції

Відповідно до умов акції, взяти участь в програмі повернення коштів можуть всі повнолітні клієнти. Єдині умови — наявність в них ідентифікаційного коду та картки ПриватБанку.

Для участі в акції потрібно пройти реєстрацію. Зробити це можна одним з наступних способів:

через додаток в повідомленні, яке надійшло в Приват24;

через електронну пошту;

через Viber;

на веб-сторінці акції.

Крім цього більше нічого робити не потрібно. Клієнту залишається лише розраховуватися карткою Приватбанку. Виключення — власники корпоративних карт.

Що отримають учасники акції

Учасники отримають 3% від загальної суми витрат, здійснених карткою ПриватБанку за послуги у вищеперерахованих закладах, з власних або кредитних коштів. Це чудова новина для українців, які планують візит в медичні заклади чи салони краси.

Максимальний розмір кешбеку складає 500 гривень в місяць з урахуванням ПДВ.

Виплату здійснюватимуть наступного тижня після здійснення оплати. При цьому в ПриватБанку наголошують на тому, що податки з кешбеку повинні сплачувати від клієнта.

Реєстрація для участі обов’язкова Виплата кешбеку проводиться раз на тиждень на картку “Універсальна” з лімітом або, у випадках її відсутності, на відповідну картку для виплат.

Варто зазначити, що для участі в даній акції вже зареєструвалося кілька тисяч українців Тож встигніть і ви, поки така можливість ще доступна всім охочим.