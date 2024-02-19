В Українські обмінники потрапили фальшиві долари: найчастіше це один номінал

В Україні неодноразово траплялися випадки, коли шахраї підсовували людям фальшиві гроші. Переважно це купюри номіналом 500 та рідше 200 гривень. Особливо пік обігу фальшивих грошей спостерігався на початку війни, коли люди масово знімали кошти з карток і загалом дуже багато операцій проводили саме з готівкою. Зараз фальшиві гривні теж повністю не зникли, а ще на додачу з’явилася фальшива валюта. Аферисти навчилися підробляти долари та євро так, що навіть пробували здавати їх в обмінники.

Що підробляють найчастіше?

На жаль, найчастіше серед підробок можна зустріти найпопулярнішу купюру номіналом у 100 доларів. Серед фальшивок ця банкнота суттєво переважає. Також у Національній поліції заявили, що зустрічаються й фальшиві купюри номіналом у 200 і 50 євро. І додали, що подібне явище спостерігається саме у західних областях України.

“Продавали фальшиві гроші невеликими партіями безпосередньо мешканцям регіону. А також здавали у пункти обміну валюти”, – зазначають поліціянти.

Наразі цих аферистів затримано, однак не виключено, що існує ще безліч подібних ділків, які чатують на довірливих українців.

В НБУ теж прокоментували цю ситуацію

В Національному банку України також прокоментували ситуацію з фальшивими грішми. Кажуть, що такі гроші вилучають з обігу і в жодному разі не обмінюють їх на інші.

“У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні та іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти на проведення досліджень Національному банку. Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості“, – розповіли в НБУ.

Також додали, що фальшиві гроші легко розпізнати, якщо бути трохи уважнішим. Вони виготовлені на тоншому папері, та не мають усіх потрібних водяних знаків.

Щодо гривень, то найчастіше підробляють купюри виготовлені до 2015 року, адже нові зразки мають більш посилений захист. Щодо іноземної валюти, то навпаки. Серед всіх вилучених фальшивок копії нових зразків.