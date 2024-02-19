Киевстар проверит абонентов: кто пройдет проверку — получит подарок 

Киевстар сообщает о запуске новой услуги.

Популярный мобильный оператор — Киевстар сообщил о запуске языковой викторины. Главный приз – смартфон.

Детали

Мобильный оператор Киевстар радует своих клиентов новыми акциями и предложениями. Предлагаем вашему вниманию очередную акцию оператора. На официальном сайте Киевстар обнародована вся информация.

Киевстар вместе с Андреем Шимановским проводит акцию для участников языковой викторины Словознавець в “Мой Киевстар”.

Среди участников акции будет разыгран смартфон Samsung Galaxy A54 и три набора книг Ольги Дубчак – “Мова – жорстка криця”.

Для участия в акции нужно:

пройти не менее 5 уровней игры Словознавець в “Мой Киевстар”;

опубликовать на страницу Instagram скриншот с пройденными уровнями игры;

тегнуть страницу Киевстар и страницу Андрея Шимановского в Инстаграм;

проверить подписаны ли вы на страницу Киевстар в Instagram.

Результаты розыгрыша будут обнародованы 1 марта 2024 года на официальной странице Киевстар.

Игра доступна всем пользователям приложения “Мой Киевстар” с ОС Android.

Мой Киевстар – это приложение для самостоятельного управления собственным номером, анализа расходов и объема услуг по номеру, подключения и отключения услуг и изменения тарифного плана. Также в приложении можно пополнять счет без комиссии.

Напомним, что ранее мы сравнивали самые дешевые тарифы трех мобильных операторов – Lifecell, Vodafone и Киевстар.

В результате самый дешевый тариф предлагает Лайсел, а вместе с тем самый большой объем мобильного интернета. Для звонков лучше выбирать Киевстар, ведь в рамках минут на другие номера можно звонить даже за границу, другие операторы этого не предлагают.

Добавим, что мобильные операторы регулярно повышают цены на тарифы, однако это вынужденный шаг. Они вынуждены инвестировать в резервные источники питания для обеспечения стабильной работы базовых станций в условиях войны и ракетных атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру.