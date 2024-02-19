Київстар перевірить абонентів: хто пройде перевірку — отримає подарунок 

Київстар повідомляє про запуск нової послуги.

Популярний мобільний оператор — Київстар повідомив про запуск мовної вікторини. Головний приз — смартфон.

Деталі

Мобільний оператор Київстар радує своїх клієнтів новими акціями та пропозиціями. Пропонуємо вашій увазі чергову акцію оператора. На офіційному сайті Київстар оприлюднена вся інформація.

Київстар разом з Андрієм Шимановським проводить акцію для учасників мовної вікторини Словознавець у “Мій Київстар”.

Серед учасників акції буде розіграно смартфон Samsung Galaxy A54 та три набори книг Ольги Дубчак — “Мова — жорстка криця”.

Для участі в акції потрібно:

пройти щонайменше 5 рівнів гри Словознавець у “Мій Київстар”;

опублікувати на сторінку Instagram скріншот з пройденими рівнями гри;

тегнути сторінку Київстар та сторінку Андрія Шимановського в Інстаграм;

перевірити чи підписані ви на сторінку Київстар в Instagram.

Результати розіграшу будуть оприлюднені 1 березня 2024 року на офіційній сторінці Київстар.

Гра доступна всім користувачам програми “Мій Київстар” з ОС Android.

Мій Київстар — це додаток для самостійного управління власним номером, аналізу витрат та обсягу послуг за номером, підключення та відключення послуг та зміни тарифного плану. Також в додатку можна поповнювати рахунок без комісії.

Нагадаємо, що раніше ми порівнювали найдешевше тарифи трьох мобільних операторів — Lifecell, Vodafone та Київстар.

В результаті найдешевший тариф пропонує Лайсел, а разом з тим найбільший обсяг мобільного інтернету. Для дзвінків краще обирати Київстар, адже в рамках хвилин на інші номери можна телефонувати навіть за кордон, інші оператори цього не пропонують.

Додамо, що мобільні оператори регулярно підвищують ціни на тарифи, однак це вимушений крок. Вони змушені інвестувати в резервні джерела живлення для забезпечення стабільної роботи базових станцій в умовах війни та ракетних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру.