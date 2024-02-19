В Украине будут больше платить людям, которые сидят без работы

Украинцы, которые потеряли работу, имеют право на получение денежной помощи от государства. минимальная сумма денежной помощи составляет 1 500 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского областного центра занятости.

Детали

Отмечается, что в январе 2024 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 7100 гривен, ранее минималка была на уровне 6 700 гривен. Соответственно увеличиваются все предусмотренные действующим законодательством выплаты, размер которых зависит от минимальной заработной платы.

Таким образом максимальный размер денежной помощи безработным украинцам также увеличат до 7 100 гривен. То есть денежная помощь безработным не может превышать минимальную заработную плату, установленную действующим законодательством на 1 января каждого года.

Какие еще выплаты вырастут в 2024 году

Отметим, что уже в марте этого года украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты. Речь идет о традиционной индексации пенсионных выплат. Известно следующее:

пенсионные выплаты могут вырасти на 13%, однако это лишь предварительная оценка, ведь точный процент станет известным лишь в конце февраля, когда будут подведены итоги по уплате единого социального взноса за прошлый год;

надбавку украинцам начислят только на базовую установку пенсии, то есть без учета надбавок за возраст и стаж;

также в этом году впервые будут применены специальные пенсионные баллы, таким образом в Министерстве социальной политики надеются избежать несправедливого распределения пенсий между теми, кто вышел на пенсию недавно и теми, кто имеет статус пенсионера более десяти лет.

При этом уже в апреле этого года в правительстве могут пересмотреть тарифы на электроэнергию. Уже неоднократно звучали заявления о том, что тариф достигнет шести гривен за один кВт-ч. Однако такая стоимость не является экономически обоснованной, поэтому вряд ли цена взлетит выше 3-4 гривен за один кВт. И это только начало, поскольку МВФ требует либерализировать цены на комуналку в Украине.