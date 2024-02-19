В Україні будуть більше платити людям, які сидять без роботи

Українці, які втратили роботу, мають право на отримання грошової допомоги від держави. мінімальна сума грошової допомоги становить 1 500 гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонського обласного центру зайнятості.

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Зазначається, що в січні 2024 року мінімальна заробітна плата в України зросла до 7100 гривень, раніше мінімалка була на рівні 6 700 гривень. Відповідно збільшуються всі передбачені чинним законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

Таким чином максимальний розмір грошової допомоги безробітним українцям також збільшать до 7 100 гривень. Тобто грошова допомога безробітним не може перевищувати мінімальну заробітну плату, встановлену чинним законодавством на 1 січня кожного року.

Які ще виплати зростуть у 2024 році

Зазначимо, що вже в березні цього року українські пенсіонери отримають додаткові виплати. Мова йде про традиційну індексацію пенсійних виплат. Наразі відомо наступне:

пенсійні виплати можуть зрости на 13%, однак це лише попередня оцінка, адже точний відсоток стане відомим лише наприкінці лютого, коли будуть підбиті підсумки зі сплати єдиного соціального внеску за минулий рік;

надбавку українцям нарахують лише на базову установку пенсії, тобто без врахування надбавок за вік і стаж;

також цього року вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали, таким чином в Міністерстві соціальної політики сподіваються уникнути несправедливого розподілу пенсій між тими, хто вийшов на пенсію недавно та тими, хто має статус пенсіонера понад десять років.

При цьому вже у квітні цього року в уряді можуть переглянути тарифи на електроенергію. Вже неодноразово звучали заяви про те, що тариф сягне шести гривень за один кВт-год. Однак така вартість не є економічно обгрунтованою, тому навряд чи ціна злетить вище 3-4 гривень за один кВт. Хоча і це не межа, адже МВФ вимагає від України лібералізувати ціни.