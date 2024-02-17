Тарифы на электроэнергию в Украине: стало известно, когда стоимость 1 кВт достигнет 6 грн

В июне 2023 года тарифы на электроэнергию выросли фактически вдвое. Это сильно ударило по карманам потребителей, особенно во время отопительного сезона.

Вырастут ли тарифы в ближайшее время

На днях министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона “Единые новости” заявил, что сейчас украинцам не стоит беспокоиться о росте тарифов на электроэнергию до шести гривен. По его словам сейчас в этом нет необходимости.

По словам Галущенко, информация о росте тарифов до 6 гривен – это не более чем вброс. Четкого обоснования нет. Как минимум до конца отопительного сезона тарифы на электричество пересматривать не будут. Это связано с постановлением, которое действует до первого мая.

Когда пересмотрят тарифы на электроэнергию

Галущенко отметил, что уже в апреле правительство может оценить текущую ситуацию в энергетическом секторе. Именно тогда могут принять решение о повышении тарифов.

Национальная компания по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины также не движется в сторону пересмотра тарифов. Соответственно, на сегодня никаких проектов нет.

Почему повышение тарифов точно произойдет

Причин, почему тарифы на коммуналку в Украине точно будут расти, несколько. Вот основные из них:

значительная часть украинской энергосистемы повреждена и требует значительных инвестиций для восстановления;

в США еще в прошлом году обнародовали публичное письмо с перечнем реформ, которые должна выполнять Украина, чтобы в будущем получать военную и финансовую помощь от западных партнеров

одно из требований МВФ – либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. Причем речь идет и о бытовых потребителях, и о коммунальных предприятиях.

На внедрение этих реформ Украине дали один год, то есть до сентября 2024 года. Поэтому пересмотр тарифов на коммуналку неотвратим. При этом это касается газа и тепла, на которые обещали не повышать цены до конца действия военного положения.