Тарифи на електроенергію в Україні: стало відомо, коли вартість 1 кВт сягне 6 грн

В червні 2023 року тарифи на електроенергію зросли фактично вдвічі. Це сильно вдарило по кишенях споживачів, особливо під час опалювального сезону.

Чи зростуть тарифи найближчим часом

Днями міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив, що зараз українцям не варто перейматися зростанням тарифів на електроенергію до шести гривень. За його словами зараз в цьому немає потреби.

За словами Галущенка, інформація про зростання тарифів до 6 гривень — це не більше ніж вкид. Чіткого обгрунтування немає. Як мінімум до кінця опалювального сезону тарифи на електрику не переглядатимуть. Це пов’язано з постановою, яка діє до першого травня.

Коли переглянуть тарифи на електроенергію

Галущенко зазначив, що вже у квітні уряд може оцінити поточну ситуацію в енергетичному секторі. Саме тоді можуть прийняти рішення про підвищення тарифів.

Національна компанія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України також не рухається в сторону перегляду тарифів. Відповідно, на сьогодні жодних проектів немає.

Чому підвищення тарифів точно відбудеться

Причин, чому тарифи на комуналку в Україні точно зростатимуть, кілька. Ось основні:

значна частина української енергосистеми пошкоджена і потребує значних інвестицій для відновлення;

в США ще минулого року оприлюднили публічний лист з переліком реформ, які має виконувати Україна, щоб в майбутньому отримувати військову та фінансову допомогу від західних партнерів

одна з вимог МВФ — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. При чому мова йде і про побутових споживачів, і про комунальні підприємства.

На запровадження цих реформ Україні дали один рік. тобто до вересня 2024 року. Тому перегляд тарифів на комуналку невідворотній. При цьому це стосується газу та тепла, на які обіцяли не підвищувати ціни до кінця дії воєнного стану.