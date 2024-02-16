4 яйца и 5 минут: рецепт вкусного сладкого завтрака для всей семьи 

Устали от однообразных бутербродов и овсянки на завтрак? Ищете что-то аппетитное, простое и полезное? Тогда хватайте этот рецепт омлета для вас. Поверьте, вы будете приятно удивлены.

Ингредиенты

Для приготовления нам понадобится

Яйца – 4 шт

Молоко – 60 мл

Сахар – 30 г

Соль – 1 щепотка

Сливочное масло – 30 г.

Дополнительно можно использовать грибы, зелень, томаты, сыр.

Как приготовить омлет

С приготовлением справится даже ребенок:

В глубокой миске соедините яйца, сахар и соль. Хорошо перемешайте венчиком или вилкой до однородной массы.

Влейте молоко и продолжайте перемешивать, чтобы не было комочков.

На сковороде на среднем огне растопите сливочное масло.

Вылейте омлетную смесь на разогретую сковороду, накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума.

Готовьте омлет 3-4 минуты, пока яичная масса не станет плотной.

Кстати готовить омлет можно и в духовке, или мультиварке.

А еще, к омлету по этому простому рецепту можно добавить различные начинки, например, тертый сыр, зелень, овощи или грибы, вместо сливочного масла можно использовать оливковое или подсолнечное масло. Кстати, такой омлет можно есть даже с шоколадом, если вместо соли добавить к яично молочной смеси немного сахара.

Чем полезен омлет на завтрак

Яйца – это источник белка, который дает ощущение сытости на длительное время, они богаты витаминами A, D, E, K, B12, а также холином, улучшающим память и концентрацию внимания. А еще яйца – источник железа: этот микроэлемент необходим для транспортировки кислорода ко всем тканям организма.

Употребление яиц на завтрак поможет вам зарядиться энергией на весь день, улучшить работу мозга и укрепить здоровье. Попробуйте приготовить это простое блюдо на завтрак, поверьте, ваша семья точно оценит это блюдо. Возможно, оно станет вашим любимым.