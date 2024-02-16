4 яйця та 5 хвилин: рецепт смачного cолодкого сніданку для всієї родини 

Втомилися від одноманітних бутербродів та вівсянки на сніданок? Шукаєте щось апетитне, просте та корисне? Тоді хапайте цей рецепт омлету для вас. Повірте, ви будете приємно вражені.

Інгредієнти

Для приготування нам знадобиться

Яйця – 4 шт

Молоко – 60 мл

Цукор – 30 г

Сіль – 1 щіпка

Вершкове масло – 30 г.

Додатково можна використати гриби, зелень, томати, сир.

Як приготувати омлет

З приготуванням омлету впорається навіть дитина:

У глибокій мисці з’єднайте яйця, цукор та сіль. Добре перемішайте віничком або виделкою до03

Влийте молоко та продовжуйте перемішувати, щоб не було грудочок.

На сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло.

Вилийте омлетну суміш на розігріту сковороду, накрийте кришкою та зменшіть вогонь до мінімуму.

Готуйте омлет 3-4 хвилини, поки яєчна маса не стане щільною.

До речі готувати омлет можна і в духовці, або мультиварці.

А ще, до омлету за цим простим рецептом можна додати різні начинки, наприклад, тертий сир, зелень, овочі або гриби. Замість вершкового масла можна використовувати оливкову або соняшникову олію. До речі, такий омлет можна їсти навіть з шоколадом, якщо замість солі додати до яєчно молочної суміші трішки цукру.

Чим корисний омлет на сніданок

Яйця – це джерело білка, який дає відчуття ситості на тривалий час.Вони багаті вітамінами A, D, E, K, B12, а також холіном, який покращує пам’ять та концентрацію уваги. А ще яйця — джерело заліза: цей мікроелемент необхідний для транспортування кисню до всіх тканин організму.

Вживання яєць на сніданок допоможе вам зарядитися енергією на весь день, покращити роботу мозку та зміцнити здоров’я. Спробуйте приготувати цю просту страву на сніданок, повірте, ваша родина точно оцінить цю страву і вона точно стане улюбленою.