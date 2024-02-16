Подтвердите данные или ваш счет заблокируют: ПриватБанк сделал важное сообщение

Всем клиентам ПриватБанка, которым исполнилось 45 лет, нужно провести актуализацию своих данных.

Государственный ПриватБанк периодически просит клиентов обновить данные. В том числе это нужно сделать, когда человеку исполняется 45 лет. При этом украинцы часто жалуются, что пройти проверку им не удается по разным причинам Об одной из таких ситуаций рассказала клиента банка на популярном портале Минфин.

В чем трудности

Клиентка рассказала, что в приложении ПриватБанка ей прислали форму для актуализации данных, поскольку ей исполнилось 45 лет. Женщина сфотографировала свои документы, заполнила форму и отправила. Но ей отказать в актуализации из-за того, что адрес регистрации не совпадает с адресом, который в базе ПриватБанка. В следующий раз ей отказать из-за “слишком больших полей в фото с документами”.

Клиентка отмечает, что в результате она обратилась в отделение банка. Менеджер помог ей сфотографировать документы и заполнить форму. Однако и в этом случае клиентке отказать из-за несовпадения данных об адресе регистрации.

Она не понимает, как ей подтвердить данные без этих всех проблем.

Как на это отреагировали в ПриватБанке

Представители ПриватБанка быстро среагировали на жалобу женщины и объяснили, с чем связаны эти трудности. По их словам:

если при вводе данных во время актуализации указан другой адрес регистрации, чем тот, который указан в паспорте, фото, что было прикреплено, актуализация не будет корректной;

чтобы успешно пройти процедуру актуализации данных, нужно указать правильные данные, чтобы те полностью совпадали с информацией в паспорте;

добавленные фото документов должны быть четкими, сделанными при хорошем освещении. Весь текст должен хорошо читаться, также должны быть видны все поля и надписи на документах.

В банке настаивают, что в случае трудностей следует обращаться в отделение, где менеджеры ПриватБанка окажут помощь.