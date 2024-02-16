Підтвердіть дані або ваш рахунок заблокують: ПриватБанк зробив важливе повідомлення

Всім клієнтам ПриватБанку, яким виповнилося 45 років, потрібно провести актуалізацію своїх даних.

Державний ПриватБанк періодично просить клієнтів оновити дані. В тому числі це потрібно зробити, коли людині виповнюється 45 років. При цьому українці часто скаржаться, що пройти перевірку їм не вдається з різних причин Про одну з таких ситуацій розповіла клієнта банку на популярному порталі Мінфін.

В чому труднощі

Клієнтка розповіла, що в додатку ПриватБанку їй прислали форму для актуалізації даних, оскільки їй виповнилося 45 років. Жінка сфотографувала свої документи, заповнила форму та надіслала. Але їй відмовити в актуалізації через те, що адреса реєстрації не співпадає з адресою, яка в базі ПриватБанку. Наступного разу їй відмовити через “занадто великі поля в фото з документами”.

Клієнтка зазначає, що в результаті вона звернулася у відділення банку. Менеджер допоміг їй сфотографувати документи та заповнити форму. Однак і в цьому разі клієнтці відмовити через розбіжність даних про адресу реєстрації.

Вона не розуміє, як їй підтвердити дані без цих всіх проблем.

Як на це відреагували в ПриватБанку

Представники ПриватБанку швидко зреагували на скаргу жінки і пояснили, з чим пов’язані ці труднощі. За їхніми словами:

якщо при вводі даних під час актуалізації вказано іншу адресу реєстрації, ніж та, що вказана в паспорті, фото якого було прикріплено, актуалізація не буде коректною;

щоб успішно пройти процедуру актуалізації даних, потрібно вказати правильні дані, щоб ті повністю співпадати з інформацією в паспорті;

додані фото документів повинні бути чіткими, зробленими при хорошому освітленні. Весь текст має добре читатися, також повинні бути видні всі поля та написи на документах.

В банку наполягають, що у разі труднощів слід звертатися у відділення, де менеджери ПриватБанку нададуть допомогу.