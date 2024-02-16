Касается всех Украинцев которые устроились на работу в Польше: в Привате сделали заявление

Международный инновационный финтех проект ZEN.COM запустил новую услугу – перевод польских злотых в Украину через PrivatMoney с комиссией 1%.

13 февраля 2024 года эти переводы стали доступны всем пользователям мобильного приложения ZEN.COM.

Такое решение приняли в ответ на потребность людей, которые находятся в Польше и желают поддержать родных в Украине.

Почему переводить злотые через ZEN.COM выгодно

Среди преимуществ новой услуги эксперты отмечают:

минимальную комиссию за перевод – всего 1% поэтому пользователи не будут переплачивать за услуги банков или платежных систем;

простоту процедуры – для проведения транзакции достаточно указать имя получателя и номер карты или счет в формате IBAN;

скорость – отправленные средства зачисляются мгновенно. В ПриватБанке их можно получить как в гривне, так и в злотых. Также деньги можно перевести на карты других банков. В таком случае будет произведен обмен злотых на гривны по карточному курсу Привата.

Коммерческий директор ZEN.COM Михал Богуславский уверен, что такое партнерство с ПриватБанком в сфере денежных переводов польских злотых – это важный этап миссии финтех проекта в реализации современных финансовых операций, ориентированных на пользователя.

Богуславский заявил, что компания гордится тем, что может предложить своим клиентам быстрый и выгодный способ поддержать близких в Украине.

Переводы PLN стали следующим шагом в реализации инициатив ZEN.COM, как мгновенные переводы на карты Visa. Это еще раз подтверждает, что компания стремится идти в ногу с технологическим процессом и постоянно расширяет перечень услуг.

Что говорят в Украине

Ольга Акопян. руководитель по развитию в Украине компании ZEN.COM заявляет, что цель сервиса – сосредоточить услуги вокруг опыта клиентов, чтобы их взаимодействие с компанией было простым и эффективным. Забота о пользователе – вот основное отличие ZEN.COM от других финансовых проектов.