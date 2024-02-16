Стосується всіх Українців які влаштувалися на роботу в Польщі: у Приваті зробили заяву

Міжнародний інноваційний фінтех проєкт ZEN.COM запустив нову послугу — переказ польських злотих в Україну через PrivatMoney з комісією 1%.

13 лютого 2024 року ці перекази стали доступні всім користувачам мобільного додатку ZEN.COM.

Таке рішення прийняли у відповідь на потребу людей, які перебувають в Польщі та бажають підтримати рідних в Україні.

Чому переказувати злоті через ZEN.COM вигідно

Серед переваг нової послуги експерти зазначають:

мінімальну комісію за переказ — лише 1% тому користувачі не будуть переплачувати за послуги банків чи платіжних систем;

простоту процедури — для проведення транзакції достатньо вказати ім’я отримувача та номер картки або рахунок в форматі IBAN;

швидкість — відправлені кошти зараховуються миттєво. В ПриватБанку їх можна отримати як в гривні, так і в злотих. Також гроші можна переказати на картки інших банків. В такому разі буде проведено обмін злотих на гривні за картковим курсом Привату.

Комерційний директор ZEN.COM Міхал Богуславський впевнений, що таке партнерство з ПриватБанком у сфері грошових переказів польських злотих — це важливий етап місії фінтех проекту в реалізації сучасних фінансових операцій, орієнтованих на користувача.

Богуславський заявив, що компанія пишається тим, що може запропонувати своїм клієнтам швидкий та вигідний спосіб підтримати близьких в Україні.

Перекази PLN стали наступним кроком в реалізації ініціатив ZEN.COM, як миттєві перекази на картки Visa. Це ще раз підтверджує, що компанія прагне йти в ногу з технологічним процесом та постійно розширює перелік послуг.

Що кажуть в Україні

Ольга Акопян. керівник з розвитку в Україні компанії ZEN.COM заявляє, що мета сервісу — зосередити послуги навколо досвіду клієнтів, щоб їх взаємодія з компанією була простою та ефективною. Турбота про користувача — ось основна відмінність ZEN.COM від інших фінансових проєктів.