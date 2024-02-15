Украинцам назвали лучший режим стирки в стиральной машине

Практически в каждом доме есть стиральная машинка. Без нее сложно представить современный быт. Однако далеко не все хозяйки знают о некоторых секретах машинок, особенно современных моделей. Хотя эксперты говорят, что и в старых моделях иногда есть такая опция. Речь об “экономном режиме”, который большинство просто игнорируют не до конца понимая, о чем речь. А речь идет о тотальной экономии воды и электроэнергии, используемых при стирке.

Чем еще хорош “экорежим”?

Если в вашей стиральной машинке есть экорежим смело используйте его для большинства видов стирки. Специалисты говорят, что так вы сможете существенно сэкономить электроэнергию и воду, и в конце месяца будете приятно удивлены показателям счетчика.

Не стоит волноваться, что такая экономия отразится на качестве стирки. В экономном режиме вещи стираются так же хорошо, как и во всех остальных режимах. Если есть очень сильные пятна, то перед стиркой рекомендуется замочить одежду в специальных порошках от пятен, а затем стирать.

Как еще можно экономить свет?

Одна из самых больших статей расходов среди коммунальных услуг – это именно электроэнергия. А особенно после ее удорожания. Специалисты говорят, что есть один проверенный способ, как можно хорошо экономить свет. Для этого следует купить и установить специальный двухзонный счетчик. Он позволяет использовать ночной и дневной режим. И вот те, кто включает разнообразные электро устройства ночью платят за электроэнергию на 50% меньше. Таким образом, в ночное время можно включать стиралку, бойлер и т.д.

Стоят такие счетчики примерно 3000 гривен и особенно выгодны для домохозяйств, которые используют много электроэнергии. Например, полностью отапливают ею дом, отказавшись от газа и т.д.