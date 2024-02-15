Українцям назвали найкращий режим прання в пральній машині

Практично у кожному домі є пральна машинка. Без неї складно уявити сучасний побут. Однак далеко не всі господині знають про деякі секрети машинок, а особливо сучасних моделей. Хоча експерти кажуть, що й у старих моделях інколи є така опція. Мова про “економний режим”, який більшість просто ігнорують не до кінця розуміючи про що мова. А мова про тотальну економію води та електроенергії, які використовуються під час прання.

Чим ще хороший “екорежим”?

Якщо у вашій пральній машинці є екорежим сміливо використовуйте його для більшості видів прання. Фахівці кажуть, що так ви зможете суттєво зекономити електроенергію та воду і в кінці місяця будете приємно здивовані показниками лічильника.

Не варто хвилюватися, що така економія якось позначиться на якості прання. В економному режимі речі відпираються так само добре, як і у всіх інших режимах. Якщо ж є дуже сильні плями, то перед пранням рекомендується замочити одяг у спеціальних порошках чи засобах від плям, і потім прати.

Як ще можна економити світло?

Одна з найбільших статей витрат серед комунальних послуг — це саме електроенергія. А особливо після її подорожчання. Спеціалісти кажуть, що є один перевірений спосіб, як можна добряче економити світло. Для цього слід купити й встановити спеціальний двохзонний лічильник. Він дозволяє користуватися нічним та денним режимом. І от ті, хто вмикають різноманітні електропристрої вночі платять за електроенергію на 50% менше. Таким чином у нічний час можна вмикати пралку, бойлер тощо.

Коштують такі лічильники приблизно 3000 гривень і є особливо вигідними для домогосподарств, які використовують багато електроенергії. Наприклад, повністю опалюють нею дім відмовившись від газу тощо.