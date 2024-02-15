Многим украинцам прекратят начислять пенсии: в ПФУ сделали важное заявление

Уже с 1 апреля ряд пенсионеров может остаться без пенсионных выплат. Их не будут насчитывать тем, кто не пройдет до 31 марта 2024 года физическую верификацию. Подобные правила заработали после того, как в Украине официально отменили пандемию. Напомним, что в период с 2020 года по 2023 год это требование было отменено и вот снова вступило в действие. Это означает, что все пенсионеры, получающие пенсию через Ощадбанк, а особенно имеющие статус внутренне перемещенных лиц, должны пройти физическую верификацию. Сделать это можно, появившись с личными документами в любое отделение Ощадбанка или Пенсионного Фонда.

Период верификации продлили

Вообще эту верификацию нужно было пройти до 31 декабря 2023 года, однако впоследствии Правительство добавило еще три месяца, поэтому теперь конечная дата 31 марта 2024 года. Конечно, далеко не все граждане могут физически появиться в какое-либо из вышеупомянутых отделений. Например, многие пенсионеры живут неподалеку от линии фронта, где не работают государственные учреждения. Также многие пенсионеры находятся на временно оккупированных территориях. Для них предусмотрена верификация по видеосвязи. Для того чтобы ею воспользоваться, нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного Фонда и на верхней панели выбрать вкладку “Идентификация в режиме видеосвязи”.

Что будет, если не пройти верификацию?

Все те, кто по каким-то причинам не пройдут верификацию, больше не смогут получать пенсию. Их выплаты будут заморожены. То есть средства на пенсионный счет будут зачисляться, но пенсионеры не смогут ими воспользоваться, пока не подтвердят свое лицо. В целом цель этой идентификации убедиться, что пенсионер жив и именно он продолжает получать пенсию, а не посторонние люди, знающие пароль от банковской карты. К сожалению, такие случаи не редкость, а особенно на территориях, где продолжаются бои или есть оккупация.