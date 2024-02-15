Багатьом українцям припинять нараховувати пенсії: у ПФУ зробили важливу заяву

Вже з 1 квітня ряд пенсіонерів можуть залишитися без пенсійних виплат. Їх не нараховуватимуть тим, хто не пройде до 31 березня 2024 року фізичну верифікацію. Такі правила запрацювали після того, як в Україні офіційно скасували пандемію. До того, в період з 2020 року до 2023 року ця вимога була скасована і ось знову вступила в дію. Це означає, що всі пенсіонери, які отримують пенсію через Ощадбанк, а особливо ті які мають статус внутрішньо переміщених осіб, повинні пройти фізичну верифікацію. Зробити це можна з’явившись з особистими документами у будь-яке відділення Ощадбанку або Пенсійного Фонду.

Період верифікації продовжили1

Взагалі, цю верифікацію потрібно було пройти до 31 грудня 2023 року, однак згодом Уряд додав ще три місяці, тож тепер кінцева дата 31 березня 2024 року. Звісно, далеко не всі громадяни мають змогу фізично з’явитися у якесь із вищезазначених відділень. Наприклад, багато пенсіонерів живуть неподалік від лінії фронту, де не працюють державні установи. Також, чимало пенсіонерів перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для них передбачена верифікація по відеозв’язку. Для того, щоб нею скористатися потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного Фонду і на верхній панелі вибрати вкладку “Ідентифікація в режимі відеозв’язку”.

Що буде, якщо не пройти верифікацію?

Всі ті хто з якихось причин не пройдуть верифікацію більше не зможуть отримувати пенсію. Їхні виплати будуть заморожені. Тобто кошти на пенсійний рахунок будуть зараховуватись, але пенсіонери не зможуть ними скористатись допоки не підтвердять свою особу. В цілому, мета цієї ідентифікації переконатись, що пенсіонер живий і саме він продовжує отримувати пенсію, а не сторонні люди, які знають пароль від банківської картки. На жаль, такі випадки не рідкість, а особливо на територіях де тривають бої чи є окупація.