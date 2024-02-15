Не более 2 месяцев: адвокат объяснил, как законно получить отсрочку призыва по состоянию здоровья

Военнообязанные граждане, которым было проведено хирургическое вмешательство, могут быть признаны временно непригодными. При этом им предоставляют отсрочку от мобилизации только на 60 дней, но при наличии оснований ее можно продлить.

Какой максимальный срок отсрочки

Адвокат Александр Потешин рассказал о том, на какой максимальный срок и на каких условиях можно получить законную отсрочку от мобилизации.

Военнообязанные граждане, которым было проведено хирургическое вмешательство, нуждаются во времени на восстановление. Согласно закону “О мобилизационной подготовке к мобилизации” им предоставляется время на такое восстановление и соответственно отсрочка от мобилизации. Итак:

сначала предоставляется отсрочка на два месяца;

если больной не успел восстановиться за этот период, то ее могут продлить еще на два раза на такой же срок, то есть в целом шесть месяцев;

после шести месяцев, если проблемы со здоровьем остаются, то военно-врачебная комиссия должна вынести окончательное решение по такому военнообязанному.

В результате лицо могут признать полностью или ограниченно годным к мобилизации, или вообще исключить его с воинского учета.

При этом военнообязанный должен знать, что решение о временной непригодности и об отсрочке от мобилизации выносит только военно-врачебная комиссия, руководствуясь выводами врача, осуществляющего лечение лица.

Адвокат отметил, что после оперативного вмешательства должны быть выводы врачей о том, что восстановление действительно должно длиться более двух месяцев. Это должно быть подтверждено военно-врачебной комиссией. Поэтому просто собрать документы о проведенной ранее операции и прийти с ними в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и сказать “дайте мне отсрочку на два месяца” не получится.

Поэтому, чтобы законно избежать мобилизации по состоянию здоровья, нужно заранее позаботиться о наличии всех документов и медицинских заключений, иначе отсрочку от мобилизации не предоставят.