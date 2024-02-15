Не більше 2 місяців: адвокат пояснив, як законно отримати відтермінування призову за станом здоров’я

Військовозобов’язані громадяни, яким було проведене хірургічне втручання, можуть бути визнані тимчасово непридатними. При цьому їм надають відстрочку від мобілізації лише на 60 днів, але за наявності підстав її можна подовжити.

Який максимальний термін відстрочки

Адвокат Олександр Потішин розповів про те. на який максимальний термін та на яких умовах можна отримати законну відстрочку від мобілізації.

Військовозобов’язані громадяни, яким було проведено хірургічне втручання, потребують часу на відновлення. Відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку до мобілізації” їм надається час на таке відновлення та відповідно відстрочка від мобілізації. Отож:

спочатку надається відстрочка на два місяці;

якщо хворий не встиг відновитися за цей період, то її можуть продовжити ще на два рази на такий же термін, тобто загалом шість місяців;

після шести місяців, якщо проблеми зі здоров’ям залишаються, то військово лікарська комісія повинна винести остаточне рішення по такому військовозобов’язаному.

В результаті особу можуть визнати повністю або обмежено придатною до мобілізації, або взагалі виключити її з військового обліку.

При цьому військовозобов’язаний повинен знати, що рішення про тимчасову непридатність та про відстрочку від мобілізації виносить лише військово лікарська комісія, керуючись висновками лікаря, що здійснює лікування особи.

Адвокат наголосив, що після оперативного втручання повинні бути висновки лікарів про те, що відновлення справді має тривати більш як два місяці. Це повинно бути підтверджено військово лікарською комісією. Тому просто зібрати документи про проведену раніше операцію та прийти з ними в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, та сказати “дайте мені відстрочку на два місяці” не вийде.

Тож, щоб законно уникнути мобілізації за станом здоров’я, потрібно заздалегідь подбати про наявність всіх документів та медичних висновків, інакше відстрочку від мобілізації не нададуть.