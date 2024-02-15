Погода в кінці зими ще здивує: до чого готуватися українцям

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, до яких погодних сюрпризів слід готуватися українцям.

Вже з 15 лютого в Україні очікується значне похолодання. Причина — арктичний циклон, що суне з півночі та північного сходу. Таким чином на певних територіях передбачаються нічні морози аж до 15 градусів за Цельсієм.

Деталі

Синоптики зазначають, що на погоду вплине поле підвищеного тиску, оскільки на висоті заходитиме арктичне повітря.

Тож вже з 15 лютого очікується значне зниження температури.

Вночі від 1 до 7° морозу на більшій частині України, до 10-15° морозу на сході та північному сході.

Вдень від 1 до 6° морозу на сході та північному сході, близько 0° на решті території.

У Києві будуть незначні морози вночі, близько 0° вдень.

Крім того, слід очікувати того, що піде незначний мокрий сніг та дощ на півночі та заході України. На сході та півдні опадів не очікується.

Також можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. А ще, можлива ожеледиця. тож потрібно бути обережним на дорозі.

Ймовірно це буде останні морозні дні цього року. Вже за два тижні в Україні настане календарна весна.

Перехід на літній час: що відомо

Попри дискусії, цього року Україна традиційно переходить на літній час. Стрілки годинників переводять на годину вперед в останню неділю березня. Цього року це буде останній календарний день березня — 31 числа. Така практика не є унікальною, багато країн світу досі переводять годинники, адже таким чином можна заощадити електроенергію.

При цьому медики наголошують, що перехід на літній час негативно впливає на здоров’я. Щоб зменшити негативний вплив, потрібно заздалегідь починати підготовку. Саме тому слід раніше лягати, щоб поступово звикнути до змін з мінімальним впливом на здоров’я.