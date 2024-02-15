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Больше никаких повесток и облав ТЦК: в Минобороны анонсировали мобилизацию по новому

15.02.2024

В одной из областей Украины теперь можно самостоятельно призваться на службу в определенное подразделение. 

Детали

12 февраля Минобороны вместе с Львовским горсоветом запустило во Львове пилотный проект рекрутинга в ВСУ. 

Центр будет выполнять различные функции:

  • предоставлять актуальную информацию о вакансиях в армии;
  • позволит пообщаться с представителями бригад;
  • выбирать желаемую профессию в рядах ВСУ.

Центр будет работать по адресу ул. Костя Левицкого 67, в дальнейшем подобные центры рекрутинга будут работать по всей Украине. 

Что говорят об этой инициативе в Министерстве обороны

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время презентации проекта объяснила, что армии нужны мотивированные люди, которые осознанно делают выбор в пользу службы в конкретной части. Социологические опросы доказывают, что большинство украинцев и украинок готовы присоединиться к защите Украины при возможности выбора и с учетом своей профессии и опыта. 

Калмыкова добавила, что Центр будет максимально масштабировать активности по рекрутингу и в других городах Украины. Поэтому будут открывать новые центры, чтобы помочь украинцам найти свое место в обороне государства. 

Отметим, что в Центрах ежедневно будут работать рекрутеры, которые будут предоставлять информацию о вакансиях в армии, консультировать и сопровождать весь процесс от проявления интереса и до назначения на соответствующую должность в рядах Вооруженных сил Украины.

Какие еще изменения ждут военнообязанных

Тем временем Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Это вызвало возмущение среди общественности, ведь он прямо нарушает конституционные права граждан. Именно поэтому в текст законопроекта ко второму чтению внесут множество поправок. 

Сейчас известно, что этот законопроект снизит призывной возраст до 25 лет и отменит срочную военную службу, заменив ее обязательным курсом военной подготовки, продолжительностью около 5 месяцев.

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15.02.2024
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