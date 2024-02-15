Больше никаких повесток и облав ТЦК: в Минобороны анонсировали мобилизацию по новому

В одной из областей Украины теперь можно самостоятельно призваться на службу в определенное подразделение.

Детали

12 февраля Минобороны вместе с Львовским горсоветом запустило во Львове пилотный проект рекрутинга в ВСУ.

Центр будет выполнять различные функции:

предоставлять актуальную информацию о вакансиях в армии;

позволит пообщаться с представителями бригад;

выбирать желаемую профессию в рядах ВСУ.

Центр будет работать по адресу ул. Костя Левицкого 67, в дальнейшем подобные центры рекрутинга будут работать по всей Украине.

Что говорят об этой инициативе в Министерстве обороны

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время презентации проекта объяснила, что армии нужны мотивированные люди, которые осознанно делают выбор в пользу службы в конкретной части. Социологические опросы доказывают, что большинство украинцев и украинок готовы присоединиться к защите Украины при возможности выбора и с учетом своей профессии и опыта.

Калмыкова добавила, что Центр будет максимально масштабировать активности по рекрутингу и в других городах Украины. Поэтому будут открывать новые центры, чтобы помочь украинцам найти свое место в обороне государства.

Отметим, что в Центрах ежедневно будут работать рекрутеры, которые будут предоставлять информацию о вакансиях в армии, консультировать и сопровождать весь процесс от проявления интереса и до назначения на соответствующую должность в рядах Вооруженных сил Украины.

Какие еще изменения ждут военнообязанных

Тем временем Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Это вызвало возмущение среди общественности, ведь он прямо нарушает конституционные права граждан. Именно поэтому в текст законопроекта ко второму чтению внесут множество поправок.

Сейчас известно, что этот законопроект снизит призывной возраст до 25 лет и отменит срочную военную службу, заменив ее обязательным курсом военной подготовки, продолжительностью около 5 месяцев.