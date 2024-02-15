Більше жодних повісток та облав ТЦК: в Міноборони анонсували мобілізацію по новому

В одній з областей України тепер можна самостійно призватися на службу в певний підрозділ.

Деталі

12 лютого Міноборони разом з Львівською міськрадою запустило у Львові пілотний проект рекрутингу в ЗСУ.

Центр виконуватиме різні функції:

надаватиме актуальну інформацію про вакансії в армії;

дозволить поспілкуватися з представниками бригад;

обирати бажану професію в лавах ЗСУ.

Центр працюватиме за адресою вул. Костя Левицького 67, надалі подібні центри рекрутингу будуть працювати по всій Україні.

Що кажуть про цю ініціативу в Міністерстві оборони

Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова під час презентації проєкту пояснила, що армії потрібно мотивовані люди, які усвідомлено роблять вибір на користь служби в конкретній частині. Соціологічні опитування доводять, що більшість українців та українок готові долучитися до захисту України за можливості вибору та з урахуванням своєї професії та досвіду.

Калмикова додала, що Центр буде максимально масштабувати активності з рекрутингу і в інших містах України. Тому будуть відкривати нові центри, щоб допомогти українцям знайти своє місце в обороні держави.

Зазначимо, що в Центрах щоденно будуть працювати рекрутери, які будуть надавати інформацію про вакансії в армії, консультувати та супроводжувати весь процес від прояву інтересу і до призначення на відповідну посаду в лавах Збройних сил України.

Які ще зміни чекають військовозобов’язаних

Тим часом Верховна Рада підтримала законопроект про мобілізацію в першому читанні. Це викликало обурення серед громадськості, адже він прямо порушує конституційні права громадян. Саме тому в текст законопроєкту до другого читання внесуть безліч поправок.

Зараз відомо, що цей законопроєкт знизить призовний вік до 25 років та скасує строкову військову службу, замінивши її обов’язковим курсом військовий вишкіл, тривалістю близько 5 місяців.