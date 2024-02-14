С 1 марта выплаты для ВПЛ будут начислять по-новому: право на них потеряет много семей

Еще недавно Правительство отмечало, что выплаты для ВПЛ отменять не будут, однако пересмотрят правила их оформления. Долго ждать не пришлось, уже с 1 марта новые правила вступят в силу. В Министерстве социальной политики заявили, что теперь, прежде чем начислить семье помощь, будут учитывать ее совокупный доход, и какая доля из этого дохода приходится на каждого члена семьи. Чтобы получать выплаты и в дальнейшем, на каждого члена семьи должно приходиться не более 9444 гривны, то есть четыре прожиточных минимума. Если эта сумма будет больше – выплату автоматически отменяют.

Оценивать будут официальные доходы семьи

«Мы будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли им помощь. Потому что без доходов, например отца, который может быть как минимальным, так и превышать 100 тыс. грн, это трудно оценить», — сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

С 1 марта выплаты автоматически продлят только детям-сиротам, лицам с инвалидностью и пенсионерам. И то, автоматическое продолжение коснется только тех пенсионеров, которые получают пенсию не более 9 444 гривны.

“То есть тем категориям граждан, которые однозначно не могут работать, им нужна дальнейшая поддержка государства. Кроме того, выплаты смогут в дальнейшем получать семьи, проживающие в зоне боевых действий или в безопасных регионах, и где дети по определенным причинам не могут учиться в автономном режиме. То есть родители в таких семьях должны за ними ухаживать и не могут трудоустроиться. Таким гражданам следует обратиться с заявлением о назначении помощи», — сообщила замминистра.

Также выплаты могут потерять все трудоспособные лица, не работающие и не зарегистрированные в Центре занятости. Если же лицо зарегистрировано, однако для него пока нет подходящей вакансии, то выплаты будут и дальше начислять.