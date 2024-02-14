З 1 березня виплати для ВПО нараховуватимуть по-новому: право на них втратить багато родин

Ще недавно Уряд зазначав, що виплати для ВПО скасовувати не будуть, однак переглянуть правила їх оформлення. Довго чекати не довелося, вже з 1 березня нові правила вступатимуть в дію. У Міністерстві соціальної політики заявили, що тепер перш ніж нарахувати родині допомогу будуть враховувати її сукупний дохід, та яка частка з цього доходу припадає на кожного члена родини. Щоб отримувати виплати й надалі, на кожного члена родини повинно припадати не більше 9 444 гривні, тобто чотири прожиткових мінімуми. Якщо ця сума буде більшою — виплату автоматично скасовують.

Оцінюватимуть офіційні доходи родини

«Ми дивитимемося на офіційні доходи сімей, щоб визначати, чи потрібна їм допомога. Тому що без доходів, наприклад, батька, який може бути як мінімальним, так і перевищувати 100 тис. грн, це важко оцінити», — повідомила перша заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

З 1 березня виплати автоматично продовжать лише дітям-сиротам, особам з інвалідністю та пенсіонерам. І то, автоматичне продовження торкнеться лише тих пенсіонерів, які отримують пенсію не більшу ніж 9 444 гривні.

“Тобто тим категоріям громадян, які однозначно не можуть працювати, їм потрібна подальша підтримка держави. Крім того, виплати зможуть надалі отримувати сім’ї, які проживають у зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і де діти з певних причин не можуть навчатися офлайн. Тобто батьки в таких сім’ях повинні їх доглядати й не можуть працевлаштуватися. Таким громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення допомоги», – повідомила заступник міністра.

Також виплати можуть втратити всі працездатні особи, які не працюють та не зареєстровані у Центрі зайнятості. Якщо ж особа зареєстрована, однак для неї поки немає підходящої вакансії, то виплати будуть і далі нараховувати.