Некоторым украинцам периоды безработицы будут отнесены к стажу: кому ПФУ дает такой бонус?

В Украине для ухода на пенсию нужно наработать определенное количество стажа. В прошлом году это было минимум 30 лет (для тех, кто хочет оформить пенсию в 60 лет). В этом году это уже 31 год. Из-за новой Пенсионной реформы требования к стажу будут расти (на один год) до 2028 года включительно. Соответственно, далеко не все украинцы смогут позволить себе выход на пенсию в 60 лет и даже не все смогут выйти в 63 года. По словам экспертов, большинству придется работать до 65 лет, особенно если за время их трудовой деятельности были периоды безработицы. Однако Пенсионный фонд Украины объявил об исключении для определенной категории граждан. Им эти периоды отнесут к общему стажу.

О ком идет речь?

Подобное исключение сделают для лиц, которые вынуждены были уволиться с работы, чтобы ухаживать за близким родственником, имеющим первую группу инвалидности. Преимущественно такие люди действительно не могут справиться без помощи, поэтому их близким нужно оставлять работу, чтобы быть постоянно рядом.

«Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено отнесение при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в том числе за лицом с инвалидностью I группы», — сообщают в ПФУ.

Стаж будут начисляться в следующих случаях:

Если лицо, осуществляющее уход за больным есть трудоспособного возраста. То есть не пенсионер и не имеет никакой инвалидности. Официально нигде не работает. Получало в течение всего периода безработицы соответствующую помощь, оформленную в органах социальной защиты населения.

Если эти пункты выполнены, то лицу будут засчитывать стаж, ведь оно считается застрахованным. Страхователем выступают как раз органы социальной защиты населения, которые начисляют лицу помощь.

Но есть один важный нюанс. В стаж будут включать все периоды безработицы однако после 2004 года, ведь именно с этого момента начал действовать этот закон. Если вы ухаживали за лицом с инвалидностью до 2004 года, то в стаж этот период не засчитают.