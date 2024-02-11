В Украине готовятся к масштабному перерасчету пенсий: кто сколько сможет получать?

Уже совсем скоро произойдет всеобщая индексация. Она состоится 1 марта и коснется всех категорий пенсионеров. Пока эксперты лишь предполагают, кто какую доплату может получить в результате этой индексации. Точно все станет известно уже в конце февраля, когда будет озвучен процент, на который проиндексируют выплаты. Пока некоторые аналитики утверждают, что это будет примерно 13%.

Как вырастут пенсии?

Если процент действительно будет на таком уровне, то например те у кого пенсия средняя и выше (от 5500 гривен), получат примерно по 700-900 гривен доплаты. Те у кого минимальная пенсия получат, вероятно, доплату в пределах 200 гривен, но не менее 100 гривен. То есть, как и в предыдущий раз, власти сделают минимальную сумму, на которую точно вырастут пенсии каждого гражданина. Пока эта сумма тоже еще не названа.

Следует отметить, что просчитать точно свою доплату очень сложно, ведь ее рассчитывают принимая во внимание чистую пенсию, без всяких надбавок за сверхурочный стаж и т.д.

В апреле будет еще одно повышение

На индексации повышение пенсий не закончится. Уже в апреле будет еще одна надбавка, которая коснется тех, кто имеет право выходить на заслуженный отдых, но продолжает работать и зарабатывать дополнительный стаж.

Также в апреле планируется повысить минимальную зарплату и минимальную пенсию для тех, кто в этом году имеет право выйти на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет.

К слову, часть пенсионеров не сможет выйти на пенсию, ведь требования к стажу выросли в этом году. Теперь, чтобы в 60 оформить пенсию, нужно иметь уже 31 год стажа, тогда как в прошлом году это было 30 лет. Поэтому многим людям не хватит одного года. У них будет несколько вариантов развития событий: докупить этот год в Пенсионном фонде, или продолжать работать до 63 или 65 лет.