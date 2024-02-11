В Україні готуються до масштабного перерахунку пенсій: хто скільки зможе отримувати?

Вже зовсім скоро трапиться загальна індексація. Вона відбудеться 1 березня і зачепить всі категорії пенсіонерів. Наразі експерти лише припускають, хто яку доплату може отримати в результаті цієї індексації. Точно все стане відомо вже наприкінці лютого, коли буде озвучено відсоток, на котрий проіндексують виплати. Наразі деякі аналітики стверджують, що це буде приблизно 13%.

Як зростуть пенсії?

Якщо відсоток й справді буде на такому рівні, то, приміром, ті в кого пенсія середня та вище (від 5500 гривень), отримають приблизно по 700-900 гривень доплати. Ті в кого мінімальна пенсія, отримають ймовірно доплату в межах 200 гривень, але не менше 100 гривень. Тобто, як і в попередній раз, влада зробить мінімальну суму на котру точно зростуть пенсії кожного громадянина. Поки що цю суму теж ще не названо.

Варто зазначати, що прорахувати точно свою доплату дуже складно, адже її розраховують беручи до уваги “чисту” пенсію, без всіляких надбавок за понаднормовий стаж тощо.

У квітні буде ще одне підвищення

На індексації підвищення пенсій не закінчиться. Вже у квітні буде ще одна надбавка, яка торкнеться тих, хто має право виходити на заслужений відпочинок, але продовжує працювати та заробляти додатковий стаж.

Також у квітні планують підвищити мінімальну зарплату та мінімальну пенсію для тих, хто цьогоріч має право вийти на заслужений відпочинок у 60, 63 чи 65 років.

До слова, частина пенсіонерів не зможе вийти на пенсію, адже цьогоріч вимоги до стажу зросли. Тепер щоб в 60 оформити пенсію потрібно мати вже 31 рік стажу, тоді як минулого року це було 30 років. Тож багатьом людям не вистачатиме одного року. В них буде кілька варіантів розвитку подій: докупити цей рік в Пенсійному фонді, або ж продовжувати працювати до 63 або 65 років.