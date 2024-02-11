В Украине изменят продолжительность отпусков: сколько теперь по закону можно будет отдыхать?

В Украине впервые за многие десятки лет планируют изменить Трудовой кодекс. В Правительстве говорят, что большинство пунктов, прописанных в старом документе, уже не являются эффективными и совсем не соответствуют современным реалиям. Нужно идти в ногу со временем и обновлять как минимум половину из того, что прописано в Кодексе. И первым делом планируется изменить продолжительность отпусков. Теперь вместо 24 дней в году украинцы будут отдыхать 28 дней. Также будет официально введено понятие “домашняя работа”. То есть украинцы смогут работать удаленно и получать те же социальные гарантии, что люди, которые работают в офисе от часа до часа.

Какие еще изменения ожидаются?

Среди важного и так называемая отмена трудовой книги. То есть она уже не будет необходима. О том, что между работодателем и работником официальные трудовые отношения будут свидетельствовать наличие следующих фактов:

Работник лично и под руководством работодателя выполняет работу. Работа предполагает постоянную занятость, а не временный проект. Работник соблюдает правила, прописанные в компании, соблюдает рабочий график, ему выдают необходимое для работы оборудование и инструменты. Лицо систематически получает зарплату за проделанную работу.

Также много обновлений есть и в пункте “Увольнение”. Теперь работника проще уволить, у работодателя будет больше причин, он даже просто может обосновать свое решение, как экономический упадок компании. Правда, работника о таком увольнении нужно предупредить минимум за два месяца. А еще должна быть выплачена обязательная денежная компенсация. Ее размер тоже пропишут в законе.

Пока новый Трудовой кодекс еще не утвержден официально. У него много критиков, требующих доработать некоторые пункты, и лучше защитить работников.

“Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно отменяется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками”, — заявил заместитель председателя федерации профессиональных союзов Украины Александр Шубин.