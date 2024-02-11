В Україні змінять тривалість відпусток: скільки тепер по закону можна буде відпочивати?

В Україні вперше за багато десятків років планують змінити Трудовий кодекс. В Уряді кажуть, що більшість пунктів, які прописані в старому документі вже не є ефективними та зовсім не відповідають сучасним реаліям. Потрібно йти в ногу з часом, та оновлювати, як мінімум половину з того що прописано в Кодексі. І першим ділом планують змінити тривалість відпусток. Тепер замість 24 днів на рік, українці будуть відпочивати 28 днів. Також буде офіційно введено поняття “домашня робота”. Тобто українці зможуть працювати віддалено й отримувати ті самі соціальні гарантії, що люди, які працюють в офісі від години до години.

Які ще зміни очікуються?

Серед важливого й так зване скасування трудової книжки. Тобто вона вже не буде необхідною. Про те, що між роботодавцем та працівником офіційні трудові відносини буде свідчити наявність наступних фактів:

Працівник особисто та під керівництвом роботодавця виконує роботу. Робота передбачає постійну зайнятість, а не тимчасовий проєкт. Працівник дотримується правил, які прописані в компанії, дотримується робочого графіку, йому видають необхідне для роботи обладнання та інструменти. Особа систематично отримує зарплату за виконану роботу.

Також багато оновлень є й у пункті “Звільнення”. Тепер працівника простіше звільнити, роботодавець матиме на це більше причин, навіть просто може обґрунтувати своє рішення, як економічний занепад компанії. Щоправда, працівника про таке звільнення потрібно попередити мінімум за два місяці. А ще має бути виплачена обов’язкова грошова компенсація. Її розмір також пропишуть у законі.

Наразі новий Трудовий кодекс ще не затверджено офіційно. Він має багато критиків, які вимагають доопрацювати деякі пункти, та краще захистити працівників.

“Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтриманим, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками”, – заявив заступник голови федерації професійних спілок України Олександр Шубін.