Ощадбанк сделал важное заявление для всех, кто владеет его пластиковыми картами

Один из самых популярных банков Украины — Ощадбанк сообщил о повышении тарифов на услуги уже с первого апреля. До этой даты тарификация будет привычной.

Детали

С апреля Ощадбанк изменит ставки до 0,001% годовых за несанкционированный овердрафт в случае наложения ареста. Изменится тариф на переводы по номеру телефона для зарплатных карт, за выпуск отдельных именных карт, за обслуживание счетов, подготовки к закрытию, а также стоимость расчетно-кассового обслуживания некоторых дополнительных карт.

В пресс-службе государственного банка сообщили об отмене выпуска таких карт:

карта в USD/ EUR в “Мой счет” и “Зарплатный”;

MC Debit World и Visa Rewards в ТП “Мой счет”.

Ощадбанк отчитывается о рекордной прибыли в 2023 году

В прошлом году Ощадбанк получил 9,5 миллиарда гривен прибыли – это исторический рекорд банка. После платы налога чистая прибыль составит 4,75 миллиарда гривен.

На этот размер существенно повлияло повышение налоговой ставки на прибыль банковских учреждений – с 18% до 50%.

Банк уплатить в бюджет Украины около 47 миллиардов гривен налога.

Ощадбанк предлагает льготную программу для кредитования аграриев

Ощадбанк совместно с сельскохозяйственной компанией Corteva Inc предлагает украинским аграриям партнерскую программу льготного кредитования на закупку семян бренда Pioneer. Фермеры могут получить кредит без комиссии.

В программе могут принять участие аграрии, которые хотят приобрести семена кукурузы, подсолнечника и озимого рапса на сумму от 200 тысяч гривен. Максимальный срок кредитования – один год. Чтобы подать заявку на участие, нужно обратиться к торговому представителю Corteva в своем регионе.

Заемщики должны предоставить упрощенный перечень документов. Основная цель проекта – поддержка отечественной экономики в условиях полномасштабного вторжения российских оккупантов. Это крайне важно, ведь в этих нестабильных условиях далеко не все имеют возможность организовывать посевную кампанию.